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Atiker Konyaspor Asbaşkanı Koçak: "Hakem kararları maçın sonucu etkiledi"

Tolga YANIK / KONYA,() - Atiker Konyaspor Asbaşkanı Osman Koçak, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarının maçın sonucunu direkt olarak etkilediğini söyledi.  1-1 tamamlanan maçın ardından yazılı açıklamada bulunan Koçak, "Maçın...

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Koçak: "Hakem kararları maçın sonucu etkiledi"

Tolga YANIK / KONYA,() - Atiker Konyaspor Asbaşkanı Osman Koçak, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarının maçın sonucunu direkt olarak etkilediğini söyledi. 
1-1 tamamlanan maçın ardından yazılı açıklamada bulunan Koçak, "Maçın başından sonuna kadar futbol adına hoş olmayan şeyler yaşandı ve maalesef buna müsaade eden bir yönetim izledik. Rakibin attığı gol öncesinde yardımcı hakemin gözü önünde hatalı bir taç kararı verildi ve pozisyon golle neticelendi. Uzatma dakikalarında gerçekleşen net pozisyonu müsabakanın hakemi izlemesine rağmen ne yazık ki penaltıyı veremedi. Alınan kararlar direkt olarak maçın sonucunu etkiledi."
"BARDAĞI TAŞIRDI"
Maçta verilen hakem kararlarının bardağı taşırdığını ifaden eden Koçak, "Deplasmanda oynadığımız Trabzonspor maçıyla başlayan süreci herkes biliyor. Maç öncesi yapılan hamleleri hafızamızda mıh gibi tutuyoruz. Akhisarla oynadığımız ilk yarının son maçında yine uzatma dakikaları içinde Lopez’in eliyle topu indirmesi kayıtsız şartsız penaltı olmasına rağmen müsabakanın hakemleri VAR’a gitme gereği bile duymuyor. Kazanmamıza rağmen Erzurum maçında yaşadıklarımız ve geçtiğimiz hafta Bursa maçında Skubic’e yapılan hareket direkt kırmızı kartı gerektirirken pozisyonun değerlendirmeye tabi tutulmaması, Jahovic’in penaltısının atlanması ve bugün yaşadıklarımız bardağı taşırmıştır" dedi.
"YOLUMUZA ÇIKAN ENGELLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
Atiker Konyaspor'un hedefi olan bir takım olduğunu belirten Osman Koçak, " Atiker Konyaspor hedefli bir takımdır. Bu hedef doğrultusunda ilerlerken skora direkt etki eden büyük yanlışlarla karşılaşıyoruz. Hiç kimsenin sahada canla başla mücadele eden futbolcularımızın emeğini elinin tersiyle itmesine izin vermeyiz. Son dönemde garip garip olaylarla karşılaşıyoruz. Süreç çok bağıran, durup dururken bir kaşık suda fırtınalar koparanların lehine işliyor. Sessizce adaletin tecelli etmesini bekleyen kulüpler ise malesef mağdur ediliyor. Atiker Konyaspor bu ligin belli başlı iddialı takımlarından biridir. Yolumuza çıkacak engeller bizi asla yıldıramayacak. Buna göz yummayacağız. Fakat yapılan her hatanın bizi bu hedeften uzaklaştırdığı da aşikardır. Bu bağlamda herkesin azami derecede dikkatli olması elzemdir. Hepimiz ne zorluklarla kulüpleri idare etmeye çalışıyoruz. Emeklerimizin bu kadar basit bir şekilde heba edilmesi kabul etmiyoruz. Bu maç özelinde ve son haftalarda yaşadığımız maçın sonucunu değiştiren büyük hatalarla ilgili ilgili mercilerin gerekli adımları atacağına olan inancımızı şimdilik muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)

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