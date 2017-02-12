Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi gerginlik

ATİKER Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi stadyum önünde iki taraftar arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle gerginlik kısa sürede sonra erdi.

Atiker Konyaspor, sahasında bugün saat 16.00'da Antalyaspor'u ağırldı. Takımını yanlız bırakmayan taraftarla yaklaşık 55 otobüsle Konya'ya geldi. Poliste bunun üzerine stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis eşliğinde otobüslerle maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelen Antalyaspor taraftarı, otobüslerden inip, stada girmek istedi. Bu sırada stat önünde belkeleyen kalabalık bir Atiker Konyaspor taraftarı, Antalyaspor taraftarının üzerine taş, şişe ve kar topu attı. Antalyaspor taraftarı da aynı şekilde karşılık verdi. Yeşil- beyazlı taraftar polisin önlem aldığı biriyerleri yıkıp, Antalyaspor taraftara saldırmak istedi. Polis, taraftarın bir kısıman TOMA ile tazyikli suyla müdahalede, bir kısmının önüne geçerek, Antalyaspor taraftarının önüne geçmesini engledi. Bu sırada 1 polis memuru atılan taş sonucu belinden, 1 polis memuru da başından yaralandı. Başından yaralanın polis memuru, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. İki taraftar arasındaki gerginlik polisin müdahalesiyle kısa sürede sonra erdi.

Görüntü Dökümü

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Taraftarın birbirine saldıması

Gerginlikten detay

POLİSİN müdahalesi

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA