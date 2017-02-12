Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, ()

STAT: Konya Büyüşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Alpaslan Dedeş (xx), Orkun Aktaş (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Douglas (xx), Vukovic (xx), Volkan (xx), Ali Turan (xx)(Dk. 70 Rangelov x), Ali Çamdalı (xxx), Hadziahmetovic (xx)(Dk. 85 Halil İbrahim), Mbamba (xx)(Dk. 70 Jonsson x), Milosevic (xxx), Fofana (xxx), Bajic (xxx)

ANTALYASPOR: Fornezzi (xx)- Sakip Aytaç (xx), Diego Angelo (xx), Chico (xx), Celustka (xx), Zeki Yıldırım (xx)(Dk. 68 Salih Dursun x), Charles (xx), Deniz Kadah (xx), El Kabir (xxx), Danilo (xx)(Dk. 65 Sandro x), Eto'o (xx)(Dk. 76 Yekta Kurtuluş x)

GOLLER: Dk.58 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk.44 El Kabir, (Antalyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.63 Chico, Dk.67 Charles (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Ali Çamdalı, Mbamba, Ali Turan, Douglas, Halil İbrahim, (Atiker Konyaspor), Danilo, Eto'o, Deniz Kadah, Fornezzi (Antalyaspor)

SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, evinde ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada Milosevic'in soldan kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Fofana'nın gelişine sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

29'uncu dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kabir'in şutunda üstten auta çıktı.

35'inci dakikada Douglas'ın ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan Vukovic'in yerden şutunu kaleci Fornezzi çıkardı.

37'inci dadikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Bajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren ve Fofana'nın şutunda top kaleci Fornezzi'den döndü.

44'üncü dakikada Eto'o'nun ara pasında ceza sahasının içi sağ çaprazında topla buluşan Danilo'nun yerden ortasına hareketlenen El Kabir'in düzgün vuruşunda filelerle buluştu: 0-1.

58'inci dakikada sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın çevirdiği top defansa çarparak Bajic'in önünde kaldı. Penaltı noktası üzerindeki Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

62'inci dakikada Celustka'nın ceza sahası içinde Hadziahmetovic'i düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

63'üncü dakikada penaltı kararına itiraz eden Antalyasporlu Chico sarı kart gördü. İtirazına devam eden Chico hakem Serkan Çınar'ın ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64'üncü dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Vukovic, bu şansı değerlendiremedi ve topu üstten auta attı.

67'inci dakikada Atiker Konyaspor yarı alanının ortalarında sol kanatta Mbamba'ya sert müdahalede bulunan Antalyasporlu Charles, ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce Antalyaspor sahada 9 kişi kaldı.

80'inci dakikada Hadziahmetovic'den aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in yerden sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

90'ıncı dakikada Rangelov'un sağdan ceza sahasına ortasını iyi takip eden Bajic'in kafa vuruşu kaleci Fornezzi'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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