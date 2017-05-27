Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor maçının ardından

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Buruk: Rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman: "Oyuncular aklında kupa maçı başladı"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, haftalardır sürdürdükleri galibiyet serisine devam ettiklerini söyledi.

3-0 kazandıkları karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Buruk, Konyaspor’un beklemedikleri bir kadro ile karşılarına çıktığını söyledi. Buruk, “Konyaspor’un ne kadar iyi bir takım olduğunu özellikle kendi sahasında oyun olarak ne kadar iyi şeyler yapabildiğini biliyorduk. Ama açıkçası bugün bu kadroyu beklemiyorduk. Oynamayan oyuncuların yer alacağı bir kadro bekliyorduk. Bize sürpriz oldu biraz bu kadro. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Özellikle golü erken bulmamız ilerleyen dakikalarda güvenle rakip kaleye doğru gitmemizi sağladı. Daha sonra ikinci gölü de bulduk. Rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Topun arkasına doğru geçtik, beraber savunduk, beraber hareket ettik ve ikinci yarıda attığımız golle maçı erken bitirmemizi sağladı” dedi.

Spor Toto Süper Ligde rüya diyebilecekleri bir olayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ligin sonuna gelmemize rağmen maçın sonuna kadar aynı konsantrasyonla devam ediyorlar. Onların bu oyunları bizim için çok değerli. Son 6 maçın 6’sını kazandık, 5 maçtır gol yemiyoruz. İnanılmaz bir sahne bizim için. Belki rüya diyebileceğimiz bir olayı gerçekleştiriyoruz. Son maçı da kazanıp 7’de 7 yapıp ligi de 7. sırada veya belki 6. sırada bitirme şansımız var.’’

"OYUNCULAR AKLINDA KUPA MAÇI BAŞLADI"

Ziraat Türkiye Kupası öncesi 3-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kupa öncesi moral ve özgüveni artırmak amacıyla Akhisar Belediyespor karşısına galip gelmek için çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi. Karşılaşmanın son derece kontrollü, ortada geçen bir oyun ile devam ederken, ilk gölü yediklerini ve ardından da ikinci gölün geldiğini belirten Kocaman, "İlk golden sonra kırılma geldi. İkinci ve üçüncü gol ile bu maç bitti. Oyuncular aklında kupa maçı başladı" dedi.

Oyuncuların konsantrasyonunu kaybetmesinin oynadıkları oyunlarda etkili olduğunu anlatan Kocaman, "Konsantrasyonumuz düştüğü zaman sıradanlaşma ve buraya ilk geldiğim dönemler ortaya çıkıyor. Rakiplerin fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor ve biz onlar için gereken pozisyonu hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kocaman, bu karşılaşmayı unutmaya çalışarak Ziraat Türkiye Kupası için konsantre olacaklarını da sözlerine ekledi.

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-Buruk'un açıklamaları

-Kocaman'ın açıklamaları

(Haber:Mehmet Kayhan YILDIZ-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA )