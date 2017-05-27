Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-3

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, ()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Serkan Çimen (xx), Oğuz Terzi (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xx), Vukovic (xx) (Dk.82 Hora), Selim Ay (x), Douglas (xx), Mbamba (xx), Volkan (x), Hadziahmetovic (x), Milosevic (xx), Rangelov (x)(Dk.65 Ali Çamdalı x) , Bajic (xx) (Dk.46 Ömer Ali Şahiner x)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Milan Lukac (xx)- Lopes (xxx), Caner (xx), Custodio (xx), Orhan Taşdelen (xx), Soner Aydoğdu (xx), Özer Hurmacı (xxx) (Dk.67 Hasan Ali x), Ömer Bayram (xx) Larsson (xxx) (Dk.74 Muğdat x), Vaz Te (xxx) (Dk.82 Onur Ayık), Cikalleshi (xx)

GOLLER: Dk.29 Özer Hurmacı, Dk.41 Lopes, Dk.46 Vaz Te, (Akhisar Belediyespor)

SARI KARTLAR: Selim Ay, (Atiker Konyaspor) Vaz Te, (Akhisar Belediyespor)

SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada Vaz Te'nin ceza yayının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle çıkardı.

17'nci dakidada sol çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin bekletmeden sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

29'uncu dakikada Akhisar Belediyespor atağında Larsson'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram müsait pozisyondaki Özer Hurmacı'ya çıkardı. Özer Hurmacı'nın sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

31'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic son çizgiye kadar inerek ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Milosevic'e çıkardı. Milosevic'in yerden sert şutunda top kaleci Milan Lukac'ta kaldı.

41'inci dadikada Akhisar Belediyespor atağında sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Cikalleshi'nin sert şutu defanstaki Selim Ay'dan döndü. Ceza yayı sağ çarpazında dönön topla buluşan Miguel Lopes'in yerden sert şutu filelerle buluştu: 0-2.

46'ıncı dakikada Akhisar Belediyespor atağında Özer Hurmacı tarafından savunma arkasına atılan pasta Vaz Te kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 0-3.

62'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

66'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı cizgisinden sert şutu kaleci Lukac'ta kaldı.

81'inci dakikada Muğdat'ın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma Akhisar Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile bitti.

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