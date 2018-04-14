Atiker Konyaspor'a coşkulu uğurlama

Tolga YANIK/KONYA, ()



ANTALYASPOR maçının hazırlıklarını tamamlayan Atiker Konyaspor, havayoluyla maçın oynanacağı kente hareket etti. Yeşil Beyazlı kafileyi havalimanında bir grup taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, maçın oynanacağı kente hareket etti. Takım otobüsüyle Konya Havalimanına gelen kafileyi yaklaşık 300 kadar taraftar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarları karşılarında gören futbolcularda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımın havalimanına gelişi

- Taraftarların meşale ve tezahüratlarla takımı karşılaması

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