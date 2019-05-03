Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 4’e 1 top oyunu ile devam antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Yevhen Opanasenko ile ameliyat olan Petar Filipovic katılmadı.

(FOTOĞRAFLI)

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