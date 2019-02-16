Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Aksoy: 10 kişiyle 1 puan almanın sevinci içerisindeyiz

Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe deplasmanından 10 kişiyle 1 puan almanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Basın mensuplarına konuşan Aksoy, maçı şu ifadelerle değerlendirdi;



"Fenerbahçe deplasmanından 10 kişiyle 1 puan almanın sevinci içerisindeyiz. Sahada 22 kişi, 33'üncü dakikadan sonra da 21 kişi mücadele etti. Bu mücadele eden futbolcuların hakkını yemeyelim. Maalesef çifte standartı bir kez daha gördük. Hafta içi Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalardan sonra biz de bir açıklama yapmıştık. Maalesef Türkiye'de hakemler maçlardan sonra konuşulurdu ama şimdi yeni moda, maçlardan önce konuşulmasından sonra maçlara etki eden pozisyonlar oluyor. Bugün maalesef 13'üncü dakikada Skrtel ile Zuta arasında yaşanan bir pozisyon var. Maçın orta hakemi pozisyonu görmemiş olabilir ama VAR uygulaması var. Ama VAR'daki hakemler maçın hakemini uyarmayıp, hakemi çağırmayıp, kırmızı kartla sonuçlanması gerektiğini söylememesini Konyaspor camiası olarak anlayamadık. 13'üncü dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalacak Fenerbahçe yerine 33'üncü dakikadan sonra 10 kişi oynayan Konyaspor var sahada... Konyaspor hedefleri olan bir takım.



Biz hakemlerin hatalarından çok şikayetçi olan bir takım değiliz, ilk defa dillendiriyoruz. VAR uygulamasından sonra gözle görülen bariz hatalar var."



Yusuf Namoğlu'ndan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Sabri Çelik'in atanmasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Aksoy, "Yeni yönetime hayırlı olsun diyoruz. Bizim temennimiz kim gelirse gelsin hepsi ülkemizin insanları. Biz bu insanlarla futbolu yöneteceğiz. Bizler de sonuçta yöneticileriz. Doğru bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bunlar skora yansımadığı zaman emekler boşa gidiyor. Keşke her şey adil olsa da sonuçlara hepimiz razı olsak" şeklinde konuştu.