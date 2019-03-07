Atiker Konyaspor 2 eksikle çalıştı

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu, topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, orta ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare katılmadı.

(FOTOĞRAFLI)

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