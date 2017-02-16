Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nda medya sorumluluğuna Selahattin Ekrekli getirildi

İSTANBUL () - Deneyimli spor muhabiri Selahattin Ekrekli'ye yeni görev.
Spor camiasında Galatasaray muhabiri olarak tanınan Selahattin Ekrekli yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapıyor. Uzun yıllar Kanal 6 ve TV8'de Galatasaray muhabiri olarak çalışan, çeşitli web sayfalarında haberler ve yorumlara imza atan Ekrekli, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nda Basın Kurulu Üyeliği'ne getirildi ve medya sorumlusu olarak yeni görevine fiilen başladı.
İSTANBUL () - Deneyimli spor muhabiri Selahattin Ekrekli'ye yeni görev.