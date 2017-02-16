Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nda medya sorumluluğuna Selahattin Ekrekli getirildi

İSTANBUL () - Deneyimli spor muhabiri Selahattin Ekrekli'ye yeni görev.

Spor camiasında Galatasaray muhabiri olarak tanınan Selahattin Ekrekli yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapıyor. Uzun yıllar Kanal 6 ve TV8'de Galatasaray muhabiri olarak çalışan, çeşitli web sayfalarında haberler ve yorumlara imza atan Ekrekli, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nda Basın Kurulu Üyeliği'ne getirildi ve medya sorumlusu olarak yeni görevine fiilen başladı.