Atiba, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı

ALİ DANAŞ, İSTANBUL () Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Atiba bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Kanadalı oyuncu geçtiğimiz hafta iyileşmesine rağmen Bursaspor karşılaşmasını da tamamlayamamıştı.Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiba'nın yerine Tolgay Arslan'a şans vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.