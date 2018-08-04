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Atiba Hutchinson'un sözleşmesi yenilendi

İSTANBUL,() Beşiktaş ile olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona eren Atiba Hutchinson'un sözleşmesi yenilendi. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ie ile 2019 yılının sonuna kadar sözleşme...

Atiba Hutchinson'un sözleşmesi yenilendi

İSTANBUL,()

Beşiktaş ile olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona eren Atiba Hutchinson'un sözleşmesi yenilendi.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ie ile 2019 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, geçtiğimiz sezon itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 31 Mayıs 2019 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi de sosyal medya hesabından Atiba Hutchinson'un sözleşme imzalarken fotoğrafını paylaştı.

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