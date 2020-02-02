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Atatürk Stadı’nda korkutan anlar
SPOR 02.02.2020, 15:15
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Karşıyaka’nın Erbaaspor’u konuk ettiği karşılaşmada Erbaaspor’dan Recep Uğur, takım arkadaşı kaleci Taylan ile çarpışarak baygınlık geçirdi.
Mücadelenin 55’inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep’e ilk müdahale saha içinde yapılırken, sahaya ambulans girdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Recep’in dişlerinin kırıldığı ve çenesinde çıkık olduğu öğrenildi. Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.
Mücadelenin 55’inci dakikasında çenesine darbe alan oyuncu kanlar içinde yerde kaldı. Baygınlık geçiren Recep’e ilk müdahale saha içinde yapılırken, sahaya ambulans girdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Recep’in dişlerinin kırıldığı ve çenesinde çıkık olduğu öğrenildi. Ebaasporlu yetkililer, oyuncularının hayati bir tehlikesi olmadığını iletti.
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