Atalan'ın takımı VFL Bochum, ilk maçında kaybetti

Temel ELCİVAN - DUİSBURG, ()

Almanya 2. Ligi'nin 2017-2018 sezonu bu akşam oynanan VFL Bochum - FC St. Pauli maçı ile start alırken, İsmail Atalan VFL Bochum'un başında çıktığı ilk lig maçını kaybetti.

Vonovia Ruhrstadion Stadı'nın tribünlerini dolduran 27 bin taraftar önünde oynanan maçı misafir ekip FC St. Pauli 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tek golünü 65. dakikada Christopher Buchtmann kaydetti.

Maçta İsmail Atalan'ın Türk oyuncularından Selim Gündüz ilk 11'de forma giyerken, diğer bir Türk oyuncu Görkem Sağlam maçın 68. dakikasında Thomas Eisfeld'inn yerine dahil oldu.

VFL Bochum'u deplasmanda 1-0 yenerek sezona üç puanla başlayan FC St. Pauli'de, Enver Cenk Şahin de maçın 70. dakikasında, Sami Allagui'nin yerine girdi.