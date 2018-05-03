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Ata'nın ziyaretine, Marmaris'te kutlama

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS Fenerbahçeliler Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin 100'üncü yıldönümünde bir araya geldi. Grup, saat 19.07'de....

Ata'nın ziyaretine, Marmaris'te kutlama

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()- MARMARİS Fenerbahçeliler Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin 100'üncü yıldönümünde bir araya geldi. Grup, saat 19.07'de. Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Marmaris Fenerbahçeliler Derneği üyesi bir grup, bugün saat 19.00'da Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'te Fenerbahçe Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin 100'üncü yıldönümü için bir araya geldi. Yaptıkları tezahüratın yanı sıra, 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı söyleyen grup, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anasına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. 
Saatler 19.07'yi gösterdiğinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Marmaris Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Levent Esin, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe öyle bir güçtür ki cemaatin en şaşalı döneminde, FETÖ/PDY örgütüne kafa tutmuş, 3 Temmuz 2011 günü, kumpasın başlatıldığı o uğursuz gün 500 bin taraftarıyla sokağa çıkmıştır. Bugün Ata'mızın huzurunda tekrar ediyoruz, Fenerbahçe laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkedeki en büyük koruyucusu ve ilelebet teminatı olacaktır" dedi.
Açıklama ardından bir süre tezahürat yapıp marş söyleyen taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

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