ASYM'den DHA'ya ödül

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) tarafından Malatya'da bu yıl ilki düzenlenen 'Mustafa Karadağ Yılın Spor Adamları Ödül Töreni'nde Demirören Haber Ajansı () Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, 'Yılın Haber Ajansı' ödülüne laik görüldü. Demirkırdı, ödülünü Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş'tan aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen geceye; Eski Bakan Ali Coşkun, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TFF Bölge Sorumlusu Fahrettin Eserdi, Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcusu Danijel Aleksic, Yeşilyurt Belediyespor yönetimi ve teknik heyeti, Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş, gazeteci Yavuz Donat, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Başkanı Mehmet Ali Dim, futbol yorumcusu Alp Pehlivan, TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

ÇELİK: "DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNAN İKİ ÖNEMLİ DEĞER SANAT VE SPORDUR"

Gecenin açılışında konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, "ASMYD Malatya Şubesi 2019 yılında kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra birçok bir çok ile temsilcilik ataması gerçekleştirdi. Bugün ödül gecemizin ilkiyle karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ASMYD Türkiye genelinde sadece gazetecilerin çatısı altında bulunduğu bir dernek değil, aynı zamanda ülke sporuna hizmet eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından da birisidir. Malatya'da genel merkezi kurulduktan sonra ilimizin futboluna katkı sunmak için tüm spor taban birlikleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde olup, faydalı hizmetler yapmak için çaba sarf etmektedir. Spor ahlakına uyan, amacı spora hizmet etmek olan tüm STK'ların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dünya barışına katkı sunan iki önemli değer sanat ve spordur. Bir kez daha gecemize katılıp bizleri şereflendiren değerli büyüklerimizi ve sporun paydaşlarını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.

"BU TÜR GECELER VEFADIR, BU TÜR GECELER BİRLİK BERABERLİKTİR"

Daha sonra konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "ASMYD'ye ve başkanına teşekkür ediyorum. Bu tür geceler vefadır, bu tür geceler birlik beraberliktir. Bu anlamda her zaman spora ve sporcuya destek sunma gayretinde olduk. Yeşilyurt Belediyespor bünyesinde yüzlerce sporcumuz var. Futbolda bu sene oldukça başarılı işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Her zaman spora gerekli katkılarımız sunacağız" şeklinde konuştu.

DEMİRKIRDI: "ÖDÜLÜMÜ TÜM SPOR SERVİSİ ADINA ALIYORUM"

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Tek tek ödüle laik görülenler sahneye çağrıldı. Ödülleri verildi. Spora verilen katılardan dolayı 'Yılın Haber Ajansı' ödülüne laik görülen Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın ödülünü, Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş verdi. Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği'ne hayırlı olmasını dileyerek, çok büyük yankılar yarattığını söyledi. Demirkırdı, "Sevgili dostlar ben burada 1 buçuk sene önce. çok kıymetli bir arkadaşımı tanıdım. Şu an tam karşımda sevgili Taha Ayhan beni buraya getirdi ve onun sayesinde Malatyalıların ne kadar misafirperver olduğunu, ne kadar candan insanlar olduğunu bir kez daha görmüş oldum. O yüzden sevgili Taha sana beni Akif Çelik ve tüm Malatyalılarla tanıştırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ödülümü tüm Spor Servisi adına alıyorum. Hem futbolda, hem de diğer branşlarda yaşanan başarıları, haberleştirdiğimiz ekibimle beraber tüm kamuoyuna yansıttığımız için onların adına kabul ediyorum, çok teşekkürler" dedi.

DONAT: "MALATYA BENİM İÇİN HER ZAMAN AYRI BİR YERDEDİR"

Gazeteci Yavuz Donat da ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederek, "Malatya benim için her zaman ayrı bir yerdedir. Bana merhum Özal'ın hatırlatır. Bu anlamda her gelişimde farklı duygular içerisinde olurum" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede şu isimler ödül aldı:

Yılın hakemi: Suat Arslanboğa, Yılın Vefa Ödülü: Özkan Akbulut, Yılın Malatya Futboluna Katkı Sunmuş Kişisi ödülü: Osman Fırat, Yılın Yabancı Futbolcusu: Danijel Aleksic, Yılın Yerli Futbolcusu: Adem Büyük, Yılın Spor Adamı: Milli Güreş Hakemi Mehmet Ilkım, Yılın Onur Ödülü: Osman Çakmak- Ampute Milli Takımı Kaptanı, Yılın Başarılı Spor Adamı Ödülü: Selim Karadağ- Ampute Milli Takımı Kalecisi, Yılın Spora Katkı Sunmuş Kişisi Ödülü: Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan - Akçadağ Kanyano sportif etkinlikler, Yılın Amatör Futbola Emek Vermiş Kişisi Ödülü: Er Tv kanalı - amatör maç yayınları, Yılın Spora Katkı Sunmuş Kişisi Ödülü: Sait Aybak- Yeni Malatyasor Kulübü Yöneticisi, Gecenin Onur Ödülü: Ali Dim Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Başkanı, Yılın Türk Futboluna Emek Vermiş Emektarı Ödülü: Hamit Altıntop, Yılın Spora Katkı Sunmuş Kişisi Ödülü: Selahattin Gürkan- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yılın Spora Emek Vermiş Kişisi Ödülü: Mehmet Çınar- Yeşilyurt Belediye Başkanı, Yılın Spora Katkı Sunmuş Kişisi Ödülü: Osman Güder- Battalgazi Belediye Başkanı, Vefa Ödülü: Mustafa Karadağ, Yılın Sporcusu Ödülü: Eda kıracı- ultra maraton, Yılın Amatör Futbola Emek Vermiş Kişisi Ödülü: Erkan Van - Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticisi, 2018- 2019 sezonu Malatya 1. Amatör Lig şampiyonu Malatya İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Hakan Aydemir, BAL Şampiyonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor Teknik Sorumlusu Hayati Palancı, Yılın Türk Sporuna Katkı ve Yılın Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı. Yılın spikeri Erdoğan Arıkan, Yılın Yazarı Yavuz Donat, Yılın Futbol Yorumcusu Alp Pehlivan, Yılın Malatya Futboluna Katkı Sunmuş İsmi: Ali Ravcı.

