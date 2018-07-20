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Assem Marei Pınar Karşıyaka'da 

İZMİR, () TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka, 4 numara pozisyonunda görev yapan Assem Marei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Tayfun Erülkü, İlkan Karaman ve Erving Walker'ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf...

Assem Marei Pınar Karşıyaka'da 

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka, 4 numara pozisyonunda görev yapan Assem Marei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Tayfun Erülkü, İlkan Karaman ve Erving Walker'ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf dördüncü takviyesini gerçekleştirdi. Geçen sezon Almanya'da Bayreuth forması giyen 26 yaşında 2.06 boyundaki Marei, ligde 32 maçta ortalama 19.8 dakika süre aldı, 11.8 sayı, 6.5 ribaund, 1.3 asist ve 1.1 top çalma ile oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren deneyimli basketbolcu 13 müsabakada 19.2 dakika süre alıp 12.1 sayı, 5.2 ribaund ve 1.0 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.

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