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"Asr-ı Fener" kitabı TGC Basın Müzesi'ndeki yerini aldı

İSTANBUL, () - 1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe'nin ve Türk spor basının tarihçesini anlatan Asr-ı Fener Kitabı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi Kütüphanesi'ne bağışladı Fenerbahçe'nin tarihini anlatan, spor basının...

"Asr-ı Fener" kitabı TGC Basın Müzesi'ndeki yerini aldı

İSTANBUL, () - 1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe'nin ve Türk spor basının tarihçesini anlatan Asr-ı Fener Kitabı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi Kütüphanesi'ne bağışladı

Fenerbahçe'nin tarihini anlatan, spor basının tarihçesinin de yer aldığı "Asr-ı Fener" isimli kitap, TGC Basın Müzesi Kütüphanesi'ndeki yerini aldı. 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından bağışlanan kitap, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Üyesi ve Asr-ı Fener Kitabı Derleyicisi Melih Esen Cengiz ile birlikte hazırlanan özel camekana yerleştirildi. Törende, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Orlando Carlo Calumeno ve Can Gebetaş ile TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de yer aldı.

Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto, kitabın Türk spor basınının emeğini de yansıtması açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti. Kitabı derleyen Melih Esen Cengiz ise, kitabın 40 kişilik çalışma grubu tarafından iki yıl süreyle devlet ve özel kişilere ait arşivlerden 50 bin fotoğraf ve belge taratılarak oluşturulduğunu belirtti. 500 sayfa ve 30 kilo ağırlığında olan kitap, "Fenerbahçe'nin tarihine ışık tutup, tanıklığını yapmış Türk basınına şükranlarımızla. 1907 Fenerbahçe Derneği" yazısıyla özel camekanında yer aldı.

(FOTOĞRAF)

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