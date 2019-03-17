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Aslı Nemutlu Palandöken Kupası sona erdi

ERZURUM () - Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programındaki Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası yarışları bugün Erzurum'da sona erdi. Türkiye Kayak Federasyonu, Aslı Nemutlu Genç Sporcular Derneği ve Sway Otel’in...

Aslı Nemutlu Palandöken Kupası sona erdi

ERZURUM () - Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programındaki Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Palandöken Kupası yarışları bugün Erzurum'da sona erdi.
Türkiye Kayak Federasyonu, Aslı Nemutlu Genç Sporcular Derneği ve Sway Otel’in katkılarıyla düzenlenen yarışmalara 13’ü kadın olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda Aslı Nemutlu’nun kardan yapılan muhteşem büyüklükteki heykeli dikkat çekti.
Yarışların son gününde slalom kategorisinde kadınlarda Türkiye’den Özlem Çarıkçı birinci, Mina Baştan ikinci, Tayra Tunca da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Türkiye’den Tiriel Luka Abramovic birinci, Berkin Usta ikinci, Serdar Deniz de üçüncülüğü elde etti. Her iki günde de slalom kategorisinde gerçekleşen yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödüller verildi. Madalya töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu ve Aslı Nemutlu’nun anne ve babası tarafından açılış konuşması yapıldı.
Aslı Nemutlu’nun babası Metin Nemutlu, “Türkiye Kayak Federasyonu’nun verdiği bu karardan dolayı gurur duyduk, inşallah önümüzdeki yıllarda da bu şampiyona Aslı adına devam edecek. Aile olarak gururluyuz. 7 yıldır Aslı için bir takım şeyler yapmaya gayret gösterdik. Öncelikle en büyük hedefimizde Aslı’nın adını rahmetli olduğu şehirde bir yerlere getirmek ve buradan sporcu bulup yetiştirmek” dedi.

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