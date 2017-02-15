Aslı için uçtu, kayakla atlamada 4'üncü oldu

ERZURUM'da Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü üyesi Muhammed Ali Bedir, 4'üncülük elde etti. 17 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu için uçan Bedir'in başarısı, ölen genç sporcunun ailesini de sevindirdi.

Erzurum, 34 ülkeden 650 sporcunun katıldığı, 13'üncüsü düzenlenen EYOF'a ev sahipliği yapıyor. Türkiye'yi kayakla atlamada, 12 Ocak 2012'de antrenman sırasında hayatını kaybeden Aslı Nemutlu adına ailesi tarafından kurulan Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü üyesi Muhammed Ali Bedir temsil etti. 16 yaşındaki Muhammed Ali Bedir'e destek için Aslı'nın annesi Ayşe Elerman Nemutlu ve babası Ahmet Metin Nemutlu Erzurum'a geldi. Genç yaşta kaybettikleri kızlarını yaşatmak için Nemutlu ailesi Muhammed'e moral verdi.

EYOF kapsamında Muhammed Ali Bedir 14 Şubat günü kayakla atlama yarışlarında büyük başarı gösterdi. Yarışlarda Slovenya'dan Timi Zajc birinci, Fransız Jonathan Learoyd ikinci ve Fransız Mathis Contanine de üçüncü oldu. Muhammed Ali Bedir ise yarışları dördüncü tamamlayarak ülke adını tarihe yazdırdı.

Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü'nü üç yıl önce kurduklarını anımsatan baba Ahmet Metin Nemutlu, 15 sporcuları bulunduğunu belirtti. Kızları Aslı'yı çok sevdiği kayakta kaybettiklerini hatırlatan Nemutlu, şunları söyledi:

"Kulübümüzde Muhammed Ali'nin dışındaki sporcularımız 8'i altyapıda yetişiyor. Diğer 6 sporcumuzda Kayseri'de Alp Disiplini etap yarışlarında birinci, ikinci, üçüncülük elde ettiler. Sporcularımızın çoğu ilk kez şehir dışına çıkma imkanı buldu. Hem bu sporcularımıza hem de Muhammed Ali Bedir'e destek için Erzurum'a geldik. Aslı'yı da bu pistlerde kaybettik. Aslı'yı unutmayacağız. Onun için kurduğumuz spor kulübü Aslı'nın adını yaşatacak. Sporcuların tüm finansman desteği kulübümüz tarafından karşılanıyor. Kulüp sayesinde yeni Aslı'lar yetişecek. Muhammed Ali'nin başarısı bizi çok mutlu etti. Aslı'nın adını yaşatacak madalyaların artacağını düşünüyoruz."



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