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Aslan avcısı Seleznyov

AKHİSAR, () SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala son Türkiye Kupası şampiyonu olarak pazar günü Konya'da lig şampiyonu Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa Finali'ne hazırlanan Akhisarspor, golcüsü Seleznyov'a...

Aslan avcısı Seleznyov

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala son Türkiye Kupası şampiyonu olarak pazar günü Konya'da lig şampiyonu Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa Finali'ne hazırlanan Akhisarspor, golcüsü Seleznyov'a güveniyor.
Ukraynalı yıldız, Türkiye'deki kariyerinde Galatasaray'a karşı oynadığı 5 maçta 5 gol atmayı başardı. Ülkemize 2016-17 sezonunun devre arasında Kuban Krasnodar'dan transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Karabükspor formasıyla o sezon ikinci yarıda oynanan Galatasaray maçında ağları sarstı.
Geçen sezon ilk yarıda Karabükspor forması giyerken ligde Galatasaray'a 1 gol atan Seleznyov, Akhisar'a transfer olduktan sonra da sarı-kırmızılıları boş geçmedi. Ukraynalı golcü, Galatasaray'la geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki yarı final eşleşmesinde oynanan ilk maçta 1, İstanbul'daki rövanşta ise 2 gol atarak takımına finalin kapılarını açtı. Akigo, finalde de Fenerbahçe'yi geçerek tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldırdı. Seleznyov, Türkiye kariyerinde Aslan'a yalnız geçen sezon Akhisar'da ikinci yarıda oynanan lig maçında gol atamadı.

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