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Asensio'nun Dünya Kupası hakkındaki bilinmeyenleri

"En iyi gol Iniesta'nın" "Favoriler Brezilya ve İspanya" İSTANBUL,() La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio, Rusya'da oynanacak olan 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanyol basınına konuştu....

Asensio'nun Dünya Kupası hakkındaki bilinmeyenleri

"En iyi gol Iniesta'nın"

"Favoriler Brezilya ve İspanya"

İSTANBUL,()

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio, Rusya'da oynanacak olan 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanyol basınına konuştu. Asensio yapılan röportajda en heyecanlı Dünya Kupası'ndan en iyi Dünya Kupası golüne kadar birçok soruya yanıt verdi.
Marco Asensio ilk olarak en heyecan verici Dünya Kupası anına "Şüphesiz Andres Iniesta'nın attığı gol" yanıtını verirken, "Dünya Kupası'ndaki en kötü yenilgi" sorusuna "Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı yenildiği maç" dedi. Real Madridli futbolcu İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki en iyi mücadele ettiği maçın Arjantin'e karşı kazanılan zafer olduğunu anlatırken, en iyi Dünya Kupası oyuncusu sorusuna tek bir isim veremeyeceğini, çok fazla isim olduğunu ve birçoğunun da fark yarattığını söyledi. 
Marco Asensio son olarak 2018 Dünya Kupası'nın sürpriz takımına çok fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken, İspanya ve Brezilya milli takımlarını kupanın favori ekipleri olarak seçti.

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