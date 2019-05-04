Asbaşkan Arın kolları sıvadı Milli Takım antrenörü oldu

ERCAN ATA / ANKARA,() -

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yapılan Yıldız Erkekler Haydar Aliyev Boks Turnuvası'na 13 sporcu ile katılan Yıldız Boks Erkek Milli takımı büyük bir başarıya imza attı. 8 ülkeden 114 sporcunun katıldığı Yıldız Erkekler Haydar Aliyev Boks Turnuvası'nda Türkiye 6'sı gümüş ve 4'ü bronz toplamda 10 madalya kazandı. Milli takım antrenörünün pasaportanda sıkıntı çıkmasından sonra kolları sıvayan Uluslararası antrenörlük belgesi bulunan Türkiye Bok Federasyonu Asbaşkanı İlkay Yılmaz Arın, milli sporcuları müsabakalara hazırladı. Arın, "Boksta ekol olmuş ülkeler arasında 10 madalya kazanmak çok büyük bir olay" dedi.

ASBAŞKAN ANTRENÖR OLDU

Kafile başkanı olarak gittiği Azerbaycan'da Milli Takım antrenörünün pasaportunda sorun çıkmasından dolayı antrenörlük yapan Asbaşkan Arın, sporcuları maça hazırladı. İlkay Yılmaz Arın, ''Türk boksunun geleceği garanti altında diyerek şu açıklamalarda bulundu: ''Alt yapılarda tarihimizde ilk defa bu organizasyonda 6 sporcumuz final yaptı. Altın madalya kazanmayı çok isterdik ama olmadı. Bu güçlü ülkeler arasında 13 sporcuyla katılıp 10 madalya kazanmak çok büyük bir başarıdır. Alt yapılarımızdan çok kaliteli ve çok yetenekli bir nesil geliyor. Son dönemlere bakıldığında gençlerimiz ve yıldızlarımız katıldıkları tüm turnuva ve şampiyonalardan madalyalarla dönüyor. Yıldızlarımız Bakü'de tarih yazdılar. Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya gibi boksta ekol olmuş ülkeler arasında 10 madalya kazanmak çok büyük bir olay. Bu yıldız kadromuz 2014 olimpiyatlarının çekirdek kadrosu olacak. Alt yapılarda çalışmalarımız tamamen geleceğe yatırım diyebiliriz. Başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız göreve geldiğimiz günden bu güne kadar tamamen Türk boksu için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yıl içinde birçok organizasyon var ama en önemlisi tabii ki olimpiyat kotası. Yönetim olarak tek hedefimiz Tokyo olimpiyatlarına kota almak. Bu nedenle 2019 ile 2020 Avrupa, dünya şampiyonaları ve kalifikasyonlar çok önemli. İnşallah tüm sıkletlerde kota alır ve tam takım olarak gideriz. Kadınlarımıza bakıldığında tüm şampiyonalarda madalya ile dönüyoruz ve olimpiyatlarda madalya bekliyorum'' dedi.

Öte yandan Yıldız Erkekler Haydar Aliyev Boks Turnuvasında madalya kazanan sporcular:

GÜMÜŞ MADALYA:

46 Kg Mehmethan Çınar, 50 Kg Gökay Yılmaz, 60 Kg Bedirhan Kalkan, 64 Kg Bilge Kağan Kanlı, 70 Kg Alperen Terzi ve +80 Kg Burak Çelik

BRONZ MADALYA:

52 Kg Doğanay Öztürk, 66 Kg Orhan Mehmet, 75 Kg M.Fırat Deniz ve 80 Kg Tayyar Türkoğlu

(FOTOĞRAFLI)