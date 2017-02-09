Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

As Başkan Çubukçu: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

TRABZONSPOR As Başkanı Ahmet Çubukçu, Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. As Başkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında oynadıkları...

As Başkan Çubukçu: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz
TRABZONSPOR As Başkanı Ahmet Çubukçu, Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.
As Başkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında oynadıkları 3 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak, bunu devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. ’ya yaptığı açıklamada her maçın önemli olduğunu ifade eden Çubukçu, "En önemlisi; hafta sonu oynayacağımız Osmanlıspor karşılaşması. 3 maç kazandık diye havaya girmememiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir dönem var. Her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz" dedi.
"TARAFTAR DESTEĞİNİ SÜRDÜRSÜN"
Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çubukçu, "İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık. Osmanlıspor karşılaşmasını da kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda 7, iç sahada 8 maçımız daha var. Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.
YOLCULUK YARIN
Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Ankara’ya gidecek. Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son antrenmanını yapacak olan bordo mavililer, 14.30’da ise Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara’ya hareket edecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.