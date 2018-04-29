Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Artvin Hopaspor 3'üncü Lige yükseldi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () TFF 3'üncü Lig'e yükselme final maçında Artvin Hopaspor, Ağrı 1970'i uzatmalarda 2-0 yenerek 3'ncü Lig'e yükselen takım oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan finalh maçında Artvin Hopaspor ile Ağrı...

Artvin Hopaspor 3'üncü Lige yükseldi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

TFF 3'üncü Lig'e yükselme final maçında Artvin Hopaspor, Ağrı 1970'i uzatmalarda 2-0 yenerek 3'ncü Lig'e yükselen takım oldu.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan finalh maçında Artvin Hopaspor ile Ağrı 1970 takımları karşı karşıya geldi. Artvin Hopasporlular kendilerine ayrılan maraton tribününü doldurarak takımlarına destek verdi. Az sayıda Ağrısporlu taraftar da tribünden takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadelenin normal süresi 0-0 berabere bitti. Uzatma bölümünde 105 ve 120'nci dakikalarda Artvin Hopaspor Bilal Çebi'nin attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak 3'ncü Lige yükselme başarısı gösterdi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Hopasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314