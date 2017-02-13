Artistik Patinajda Başar Oktar'ı seyirci üçüncülüğe taşıdı

ERZURUM, () (fotoğraflı)

EYOF 2017 kapsamında Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yenişehir Buz Pateni Salonu'nda artistik patinaj dalında Başar Oktar'ı seyircinin müthiş desteği üçüncülüğe taşıdı.

Sirtaki eşliğinde buz pistine çıkan Rus Petr Gumennik, seyirciyi de performansına dahil edince kısa programda 68.27 olan kişisel en iyi derecesine çok yakın bir puan aldı. 14 yaşındaki Rus sporcu, jüriden aldığı 67.56 puan ile kısa programı ilk sırada tamamladı.

Erkeklerde performansını sergileyen ikinci sporcu olan İtalyan Daniel Grassl, Erzurum'da kısa programdaki en iyi puanını elde etti. 14 yaşındaki sporcu, 56.10 olan kişisel en iyi derecesini, 62.20 puana çıkararak artistik patinaj kısa programı ikinci sırada tamamladı.

EYOF 2017 Erzurum'da ev sahibi olarak buz pistine çıkan Başar Oktar, Ólafur Arnalds'ın 'This Place Was a Shelter' şarkısı eşliğinde performansını sergiledi. 14 yaşındaki Milli sporcu Oktar, 2016 yılında Estonya'da 53.63'a çektiği kısa programdaki en iyi derecesini, seyircinin de inanılmaz desteğiyle Erzurum'da 62.20'ye çıkararak üçüncü sırada günü noktaladı.

Büyük alkış toplayan Başar Oktar, "Federasyonumuzun çok katkısı oldu. EYOF için ben de çok çalıştım ve performansımla çalışmalarımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Seyircinin desteği muazzamdı. Buz pisti resmen inledi. Bu da benim motivasyonumu en üst seviyeye çıkardı" diye konuştu.

15 Şubat Çarşamba günü yapılacak serbest program yarışmaları sonrası kızlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini bulacak.