Artistik Patinaj Milli Takımı belli oldu

ERZURUM- Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) artistik patinaj branşında ülkemizi temsil edecek sporcular belli oldu.

Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için geri sayım sürerken, ülkemizi temsil edecek sporcular da netleşmeye başladı.

11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi artistik patinaj branşında genç kızlarda (Junior Ladies), Ekin Saygı, genç erkeklerde de (Junior Men) Başar Oktar temsil edecek.

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