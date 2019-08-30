Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası başladı. Milli takım sporcularından Ferhat Arıcan, yüksek puanlar toplayarak olimpiyatlara takım olarak katılmayı hedeflediklerini söyledi.Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli takım sporcuları Göksu Üçtaş Şanlı ve Ferhat Arıcan, 11 ülkeden 48 sporcunun katıldığı organizasyon öncesinde basın toplantısı düzenledi.Başkan Çelen, "Mersin'deki bu salon dünyada, belki de Avrupa'nın en iyi cimnastik salonlarından bir tanesi. 3'üncüsünü düzenliyoruz. Umut ediyoruz ki bir klasik haline gelir. Her yıl ülkelerin sayısı artarak Mersin'in hem güzelliklerini hem de cimnastiğin gelişimini hep beraber burada dünya ülkelerine gösteririz" dedi.Mersin'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Göksu Üçtaş Şanlı, "Mersin'de çok güzel anılar biriktirdik. Yine bu yıl da öyle olacağına inanıyorum. Takım arkadaşlarım ile ben elimizden gelenin en iyisini yaparak her zamanki gibi kürsüde yerimizi alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Takım olarak olimpiyatlara katılma hedeflerinden söz eden Ferhat Arıcan ise "Burada yarışmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hem kendi ülkemde olduğum için hem de challenge cupların en iyi organizasyonu, en iyi salonu. Podyumlu 2'nci salon burada. Salon ve atmosfer olarak burada yarışmaktan çok mutluyum. Bu yıl çok önemli bir hedefimiz var, olimpiyatlara takım olarak gitmek. Bunu da başaracağımızdan çok eminiz" ifadelerini kullandı.Basın toplantısının ardından 1 Eylül tarihine kadar sürecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın startı verildi. Türkiye'yi bu organizasyonda Şanlı ve Arıcan'ın yanı sıra; Tutya Yılmaz, Demet Mutlu, Nazlı Savranbaşı, Yaren Turan, Ezgi Yeşil, Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Yunus Emre Gündoğdu temsil edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Türk Milli Takımı heyetinin görüntüleri

- Başkan Çelen'in konuşması

- Göksu Üçtaş'ın konuşması

- Ferhat Arıcan'ın konuşması

- Müsabakalardan genel ve detay görüntüler