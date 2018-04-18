İSTANBUL,() Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da görev yapan Nedim Özbey getirildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Yeni görevini Galatasaray Spor Kulübü göreviyle bir arada yürütecek olan Nedim Özbey, A Milli Erkek Voleybol Takımımızı Altın Avrupa Ligi ve Akdeniz Oyunları'na hazırlayacak. Antrenörümüz Nedim Özbey'e Milli Takım kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
(Arşiv Görüntü) A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Özbey dönemi
İSTANBUL,() Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da görev yapan Nedim Özbey getirildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray...
18 Nisan 2018 Çarşamba 14:58
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