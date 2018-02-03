Arsenal, Cenk'li Everton'ı rahat geçti

Arsenal - Everton: 5-1

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig 26'ncı hafta maçında Arsenal sahasında Everton'ı 5-1 yendi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Londra ekibi, 6'da ve 19'da Aaron Ramsey, 14'te Laurent Koscielny ve 37'de yeni transfer Pierre Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0'lık üstünlükle geçti. 64'te Dominic Calvert-Lewin, Everton'ın tek sayısını kaydederken, maçın sonucunu belirleyen isim yine Aaron Ramsey oldu. Galli oyuncu 74'üncü dakikada kaydettiği golle kendisinin 3, takımının 5'inci golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 5-1.

Milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleye 78'inci dakikada Oumar Niasse'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 45'e yükseltirken, Everton 31 puanda kaldı.