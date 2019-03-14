Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,() A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu. 22 Mart'ta...

Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,()

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.
22 Mart'ta Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak Arnavutluk'un teknik direktör Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:
KALECİ:
Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani Tirana), Thomas Strakosha (Lazio)
DEFANS:
Arlind Ajeti (Grashoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)
ORTA SAHA:
Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel), Kristal Abazaj (Osijek), Eros Grezda (Rangers)
FORVET:
Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiva)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328