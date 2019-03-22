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Arnavutluk - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

İŞKODRA () - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'un İşkodra kentinde bulunan Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol...

Arnavutluk - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

İŞKODRA () - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk ile Türkiye karşı karşıya gelecek.
Arnavutluk'un İşkodra kentinde bulunan Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu, Memushaj, Balaj, Uzuni
TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

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