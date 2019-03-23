Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Arnavutluk - Türkiye: 0-2

Ali DANAŞ / İŞKODRA () STAT: Loro Boriçi HAKEMLER: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu (Dk. 58 Sadiku), Memushaj, Balaj (Dk. 58 Grezda), Uzuni TÜRKİYE:...

Arnavutluk - Türkiye: 0-2

Ali DANAŞ / İŞKODRA ()

STAT: Loro Boriçi
HAKEMLER: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann
ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu (Dk. 58 Sadiku), Memushaj, Balaj (Dk. 58 Grezda), Uzuni
TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül (Dk. 46 Mehmet Zeki Çelik), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz (Dk. 88 Deniz Türüç), Cenk Tosun
GOLLER: Dk. 21 Burak Yılmaz, Dk. 55 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)
SARI KARTLAR: Valliu, Ismajli, Xhaka (Arnavutluk) - Cenk Tosun, Okay Yokuşlu (Türkiye)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.
Millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Burak Yılmaz ve 55'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. A Milli Takım bu sonuçla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederken, gruba da galibiyetle başladı.
Milliler grubun ikinci maçında, 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova'yı konuk edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328