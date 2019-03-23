Arnavutluk - Türkiye: 0-2

Ali DANAŞ / İŞKODRA ()

STAT: Loro Boriçi

HAKEMLER: Tobias Stieler, Mike Pickel, Christian Gittelmann

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu (Dk. 58 Sadiku), Memushaj, Balaj (Dk. 58 Grezda), Uzuni

TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül (Dk. 46 Mehmet Zeki Çelik), Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu (Dk. 65 Dorukhan Toköz), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz (Dk. 88 Deniz Türüç), Cenk Tosun

GOLLER: Dk. 21 Burak Yılmaz, Dk. 55 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)

SARI KARTLAR: Valliu, Ismajli, Xhaka (Arnavutluk) - Cenk Tosun, Okay Yokuşlu (Türkiye)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Milli Takım deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

Millilere galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Burak Yılmaz ve 55'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. A Milli Takım bu sonuçla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederken, gruba da galibiyetle başladı.

Milliler grubun ikinci maçında, 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova'yı konuk edecek.