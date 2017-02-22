Arkassporlu Sanchez: "Takıma adapte olmanın faydasını gördüm"

İZMİR, ()- İLK sezonunu geçirdiği Arkasspor'daki performansıyla alkış toplayan Kübalı pasör çaprazı Michael Bozhulev Sancez, "Takıma kısa sürede adapte olmanın faydasını gördüm. Türkiye'de çok mutluyum" dedi.

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Arkasspor adına 7 maçta 157 sayı kaydeden Sanchez, aynı zamanda en skorer ikinci oyuncu konumuna geldi. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi sonuçları almak için çok çalıştıklarını dile getiren 30 yaşındaki Sancez, "Hep en önemlisinin takımıma yardım etmek olduğunu, söylüyorum. Ancak dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı turnuvada öne çıkmak da güzel" diye konuştu,

Daha önce Küba Milli Takımı ve ülkesinin Ciudad Habana ekibinin yanı sıra Rusya'da Lokomotiv Novosibirsk, Fakel Novy Urangov, Katar'da Al Rayyan, Güney Kore'de Korean Air Jumbos, Arjantin'de ise Bolivar Voley'de forma giyen Sanchez, şöyle devam etti:

"Bir sporcu için yurtdışında, farklı kültürlere adapte olmak her zaman zordur ve cesaret isteyen bir iştir. Ancak bu sizin gelişimizini sağlar. Türkiye'de çok mutluyum. Burada son yıllarda voleybola yatırımlar yapılıyor ve kulüplerin büyük bir yapısı var."

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