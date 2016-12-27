Arkassporlu Hoag'dan milli takıma ret cevabı

ARKASSPOR'un Kanadalı antrenörü Glenn Hoag, Türkiye Erkek Voleybol Milli Takım Antrenörlüğü için kendisine yapılan teklifi kabul etmedi.Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Glenn Hoag ile yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlandığını ifade ederken şunları söyledi:"Bizim böyle bir düşüncemiz vardı ancak kendisi sadece tek kulüp çatısı altında çalışmak istediğini söyledi. İki görevi bir arada yapamayacağını, Kanada Milli Takımı'nı da sadece Arkasspor'a yoğunlaşmak için bıraktığını dile getirdi."Arkasspor'da 7'nci sezonunu geçiren Glenn Hoag, bu sezon başında 10 yıl görev aldığı Kanada Milli Takımı'na veda etmişti.

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