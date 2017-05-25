Arkassporlu Ahmet Fenerbahçe ile anlaştı

Arkasspor'da daha önce Kanadalı pasör Sanders Polonya'ya giderken, orta oyuncu Hakkı ise Halkbank'la anlaştı. Arkasspor, dış transferde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan libero Burak Mert ve Hırvat pasör Aleksa Brdjovic ile prensin anlaşmasına vardı.
Arkasspor'da daha önce Kanadalı pasör Sanders Polonya'ya giderken, orta oyuncu Hakkı ise Halkbank'la anlaştı. Arkasspor, dış transferde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan libero Burak Mert ve Hırvat pasör Aleksa Brdjovic ile prensin anlaşmasına vardı.