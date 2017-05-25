Arkassporlu Ahmet Fenerbahçe ile anlaştı

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde şampiyonluğu Halkbank'a kaptırarak sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor'da 2 yıldır forma giyen libero Ahmet Karataş, yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile anlaştı. Normal sezonun en iyi liberosu olan 26 yaşındaki voleybolcu, mavi beyazlı takımdan ayrılan üçüncü isim oldu.

Arkasspor'da daha önce Kanadalı pasör Sanders Polonya'ya giderken, orta oyuncu Hakkı ise Halkbank'la anlaştı. Arkasspor, dış transferde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan libero Burak Mert ve Hırvat pasör Aleksa Brdjovic ile prensin anlaşmasına vardı.