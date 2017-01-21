Arkasspor zorlu sınavda

Hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek moral bulan Arkasspor, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği Ziraat Bankası'ndan rövanşı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Seyircimizin salonu doldurmasını bekliyoruz. Onlara keyifli bir maç izletip kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.
Hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Fransa'da Paris Volley'i 3-1 yenerek moral bulan Arkasspor, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği Ziraat Bankası'ndan rövanşı almayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Seyircimizin salonu doldurmasını bekliyoruz. Onlara keyifli bir maç izletip kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.