Arkasspor yarı final aşkına 

İZMİR, ()
EFELER Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Maliye Piyango'yu evindeki rövanşta aynı skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getiren Arkasspor, yarın rakibiyle kendi sahasında son randevuya çıkacak.
İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik müsabaka saat 17.00'de start alacak. Mavi-beyazlılar seyircisinin desteğiyle Başkent ekibini yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. İzmir ekibi rakibine yenilmesi halinde şampiyonluk umudunu kaybedecek ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edemeyecek.