Arkasspor'un tadı kaçtı

EFELER Ligi'nde hafta içi mesaisinde evinde kümede kalma mücadelesi veren Tokat Belediyesi Plevne'ye 3-1 yenilerek ağır yara alan Arkasspor, ikinci yarıdaki istikrarsız sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Ligin ilk devresinde 8 haftalık galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, ikinci yarıda üst üste 3 maç kazanamadı ve ilk 8 takımın yer alacağı play off maçları öncesi sıralamadaki avantajlı konumunu koruyamadı.

Arkasspor ikinci devrede Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe'ye, İnegöl Belediyespor ve MSK Urfa galibiyetlerinden sonra ise Tokat Plevne'ye boyun eğerek 2 kez 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle gittiği Küba'dan dönen Sanchez, Tokat önünde 5 sayı ile etkisiz kaldı. Arkasspor, sürpriz yenilgiyi pazar günü Halkbank deplasmanında telafi etmeye çalışacak.