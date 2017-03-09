Arkasspor'un tadı kaçtı

Arkasspor ikinci devrede Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe'ye, İnegöl Belediyespor ve MSK Urfa galibiyetlerinden sonra ise Tokat Plevne'ye boyun eğerek 2 kez 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle gittiği Küba'dan dönen Sanchez, Tokat önünde 5 sayı ile etkisiz kaldı. Arkasspor, sürpriz yenilgiyi pazar günü Halkbank deplasmanında telafi etmeye çalışacak.
Arkasspor ikinci devrede Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe'ye, İnegöl Belediyespor ve MSK Urfa galibiyetlerinden sonra ise Tokat Plevne'ye boyun eğerek 2 kez 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle gittiği Küba'dan dönen Sanchez, Tokat önünde 5 sayı ile etkisiz kaldı. Arkasspor, sürpriz yenilgiyi pazar günü Halkbank deplasmanında telafi etmeye çalışacak.