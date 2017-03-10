Arkasspor'un Halkbank planı

EFELER Ligi'nde hafta içinde evinde aldığı 3-1'lik Tokat Belediyesi Plevne yenilgisiyle 4'üncü sıraya gerileyen Arkasspor, pazar günü deplasmanda kendisi gibi 40 puanı bulunan 1 basamak üzerindeki Halkbank ile karşılaşıcak.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan Halkbank randevusunu 3-1 kazanan mavi beyazlılar, Başkent'ten de galibiyetle dönmeyi planlıyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara'da sıralamayı yakından ilgilendiren önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin sonu yaklaştıkça her karşılaşma sıralama açısından büyük önem taşıyor. Halkbank'ı Ankara'da yenip 3'üncü basamağa çıkma şansını yakalamak istiyoruz" dedi.