Arkasspor'un Halkbank planı

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan Halkbank randevusunu 3-1 kazanan mavi beyazlılar, Başkent'ten de galibiyetle dönmeyi planlıyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara'da sıralamayı yakından ilgilendiren önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin sonu yaklaştıkça her karşılaşma sıralama açısından büyük önem taşıyor. Halkbank'ı Ankara'da yenip 3'üncü basamağa çıkma şansını yakalamak istiyoruz" dedi.
Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan Halkbank randevusunu 3-1 kazanan mavi beyazlılar, Başkent'ten de galibiyetle dönmeyi planlıyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara'da sıralamayı yakından ilgilendiren önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin sonu yaklaştıkça her karşılaşma sıralama açısından büyük önem taşıyor. Halkbank'ı Ankara'da yenip 3'üncü basamağa çıkma şansını yakalamak istiyoruz" dedi.