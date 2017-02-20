Arkasspor'un 2 yüzü

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda geçen hafta evinde Alman ekibi VfB Friedricshafen'i 3-2 yenerek Avrupa'nın en prestijli kupasında tur atlayan Arkasspor, Efeler Ligi'nde ise yokları oynadı.

Evindeki 3-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 boyun eğerek 2'nci sıradan 4'üncülüğe gerileyen Arkasspor, ligde son 7 maçta 5 mağlubiyletle kan kaybetti.

Arkasspor, bu periyotta Maliye Piyango, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası, Fenerbahçe ve Galatasaray HDI Sigorta'ya yenilip Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş'ı dize getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme ve gruplarda oynadığı 7 müsabakada 6 galibiyet elde ederek, Zenit Kazan deplasmanı öncesi 12'li play off'u garantileyen mavi beyazlılar, Efeler Ligi'nde cumartesi günü İnegöl Belediyespor'u konuk edecek.