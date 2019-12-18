Arkasspor tur için sahada

İZMİR, () - CEV Cup 16'lı finaller turu ilk maçında Dinamo Bükreş'i Romanya'da 3-0 mağlup ederek avantaj elde eden Arkasspor, rakibini yarın rövanş maçında konuk edecek. Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı Rusya'dan Alexander Ryabtsov ve Bulgaristan'dan Lyubomir Sırakov hakem ikilisi yönetecek. Her türlü galibiyette tur atlayacak temsilcimiz adını 8'li finallere yazdırması durumunda Alman ekibi United Volleys'le eşleşecek.

Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ilk maçtaki 3-0'lık güzel sonucu İzmir'de de tekrar etmek istediklerini söyledi. Özden, "Ligde ilk yarıyı üst üste 4 maçımızı kazanarak kapattık ve formda olduğumuzu gösterdik. Avrupa'da da bu çizgimizi bozmadan ilerlemek istiyoruz" dedi.