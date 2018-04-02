Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Arkasspor telafi peşinde

İZMİR, () - EFELER Ligi'nde finalde eşleştiği Halkbank'a ilk maçında evinde 3-0 yenilerek seride 1-0 geriye düşen Arkasspor, rakibiyle yarın yine seyircisi önünde ikinci randevuya çıkacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka...

Arkasspor telafi peşinde

İZMİR, () - EFELER Ligi'nde finalde eşleştiği Halkbank'a ilk maçında evinde 3-0 yenilerek seride 1-0 geriye düşen Arkasspor, rakibiyle yarın yine seyircisi önünde ikinci randevuya çıkacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir temsilcisi bu sezon iç sahada oynayacağı son karşılaşmada Başkent ekibini yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor. Üç galibiyet alacak takımın şampiyon olacağı finalde üçüncü maç cumartesi günü Ankara'da oynanacak.
Gerek kalması halinde dördüncü (9 Nisan Pazartesi) ve beşinci karşılaşmalar (12 Nisan Perşembe) yine Başkent'te yapılacak.
Basın Sözcüsü Uğur Özden dün 3-0 kaybetmelerine rağmen umutlarını yitirmediklerini ifade ederek, "Şampiyonluk hedefimize ulaşmak adına yarınki maçı kazanmak mecburiyetindeyiz. Ankara'ya eşit şartlarda gitmek istiyoruz. İlk maçta salonda güzel bir hava vardı. Seyircimizi yine destek için yanımızda görmek istiyoruz. Şampiyonluk kupasını İzmir getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314