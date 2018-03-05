Arkasspor, telafi edecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Efeler Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Maliye Piyango'ya 3-0 mağlup olan Arkasspor, çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçını kazanarak seriyi üçüncü karşılaşmaya taşımayı hedefliyor.

Başkent'te yaşan mağlubiyetin bir kaza olduğunu ifade eden basın sözcüsü Uğur Özden, "Avantajı kaybettik ancak yarı finale yükselmeme ihtimalini düşünmek bile istemiyoruz. Arkasspor her zaman şampiyonluğun en güçlü adaylarındandır. Evimizde seyircimizin desteğiyle rakibimizi önce çarşamba, sonra cumartesi günü yenerek seride durumu 2-1'e getirmek ve tur atlamak istiyoruz. Teknik kadro ve oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi.

Öte yandan apandisit ameliyatı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kübalı pasör çaprazı Sanchez, İzmir ekibinin turu geçmesi halinde yarı final eşleşmesinde görev alabilecek.