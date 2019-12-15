Arkasspor - Spor Toto: 3-2

İZMİR, ()

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Lagumdzija (xx), Muhammet xx)

SPOR TOTO: Arslan (xxx), Bruno (xx), Sercan (xxx), Nascimento (xxx), Kadir Cin (xxx), Kemal (xxx), Murat (xx), Deniz (xx), Hasan (xx)

SETLER: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11

SÜRE: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Spor Toto'yu konuk eden Arkasspor çok çekişmeli geçen maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 25-19 kazanıp seride durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette toparlanan Arkasspor 25-21'lik galibiyetle beraberliği sağladı: 1-1. Başa baş geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Spor Toto tekrar öne geçerken, dördüncü set ise Arkasspor lehine 25-22 sona erdi. Tie-break setini de 15-11 kazanan İzmir temsilcisi salondan galibiyetle ayrıldı.

