Arkasspor - Spor Toto: 3-2
İZMİR, () SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx) ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Lagumdzija...
İZMİR, ()
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)
ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xx), Lagumdzija (xx), Muhammet xx)
SPOR TOTO: Arslan (xxx), Bruno (xx), Sercan (xxx), Nascimento (xxx), Kadir Cin (xxx), Kemal (xxx), Murat (xx), Deniz (xx), Hasan (xx)
SETLER: 19-25, 25-21, 23-25, 25-22, 15-11
SÜRE: 136 dakika (27, 34, 30, 27, 18)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Spor Toto'yu konuk eden Arkasspor çok çekişmeli geçen maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 25-19 kazanıp seride durumu 1-0'a getirdi. İkinci sette toparlanan Arkasspor 25-21'lik galibiyetle beraberliği sağladı: 1-1. Başa baş geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Spor Toto tekrar öne geçerken, dördüncü set ise Arkasspor lehine 25-22 sona erdi. Tie-break setini de 15-11 kazanan İzmir temsilcisi salondan galibiyetle ayrıldı.
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