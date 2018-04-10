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Arkasspor sezon boyunca gösterdiği mücadeleyle alkış aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - EFELER Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-1 yenilerek seride 3-1 geriye düşen ve şampiyonluğu Başkent ekibine kaptıran Arkasspor, kupayı kaybetmesine rağmen sezon boyunca gösterdiği...

Arkasspor sezon boyunca gösterdiği mücadeleyle alkış aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - EFELER Ligi'nde final serisinin dördüncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-1 yenilerek seride 3-1 geriye düşen ve şampiyonluğu Başkent ekibine kaptıran Arkasspor, kupayı kaybetmesine rağmen sezon boyunca gösterdiği mücadeleyle alkışı hak etti. Sezonu ikincilik şiltiyle tamamlayarak gelecek yıl ülkemizi yine CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan İzmir temsilcisinde orta oyuncu Mert Matic, Final Etabı'nın en iyi blok yapan oyuncusu ödülünü alırken, pasör çaprazı Adis Lagumdzija ise en çok gelişme gösteren Türk oyuncuya verilen Paidar Demir özel ödülünün sahibi oldu.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, seriyi 5'inci maça taşımayı çok istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirerek, "İki takımı da kutluyoruz. Halkbank'ın şampiyonluğu hayırlı olsun, rakibimizi tebrik ederiz. Oyuncularımıza da bizleri buraya kadar taşıdıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecek sezona yeni hedeflerle hazırlanacağız" diye konuştu.
Son 2 yılda finalde üst üste Halkbank'a şampiyonluğu kaptıran Arkasspor, şampiyonluk kupasını 5'inci kez müzesine getirme fırsatını kaçırdı.
Halkbank ligde art arda 3'üncü toplamda ise 9'uncu şampiyonluğunu elde etti.

(FOTOĞRAFLI)

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