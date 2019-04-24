Arkasspor şampiyonluğu zora soktu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off finalinde eşleştiği Fenerbahçe'ye deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta 3-2'lik skorlarla yenilerek seride 2-0 geriye düşen Arkasspor, şampiyonluk şansını zora soktu. Üç galibiyet elde edecek takımın kupayı kaldıracağı final serisinde Arkasspor, pazar günü evinde oynayacağı üçüncü maçı da kaybetmesi halinde şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptıracak. Son 2 sezonda finalde şampiyonluğu kaçıran İzmir ekibi, üst üste 3 galibiyet alamazsa yine ikincilikle yetinecek.

Saha avantajını elinde bulunduran mavi-beyazlılar önce pazar günü kazanıp seride durumu 2-1'e getirmeye çalışacak. Bu durumda dördüncü maç 30 Nisan Salı günü yine iç sahada oynanacak. Arkasspor'un seriyi 2-2'ye getirmesi halinde şampiyonun belirleneceği beşinci ve son randevu 3 Mayıs Cuma günü İzmir'de gerçekleşecek. Skor avantajını kaybeden Arkasspor, saha avantajını seyircisinin desteğiyle iyi bir şekilde kullanarak ligdeki 5. şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.