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Arkasspor şampiyonluğu zora soktu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off finalinde eşleştiği Fenerbahçe'ye deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta 3-2'lik skorlarla yenilerek seride 2-0 geriye düşen Arkasspor, şampiyonluk şansını zora soktu. Üç...

Arkasspor şampiyonluğu zora soktu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off finalinde eşleştiği Fenerbahçe'ye deplasmanda oynadığı ilk 2 maçta 3-2'lik skorlarla yenilerek seride 2-0 geriye düşen Arkasspor, şampiyonluk şansını zora soktu. Üç galibiyet elde edecek takımın kupayı kaldıracağı final serisinde Arkasspor, pazar günü evinde oynayacağı üçüncü maçı da kaybetmesi halinde şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptıracak. Son 2 sezonda finalde şampiyonluğu kaçıran İzmir ekibi, üst üste 3 galibiyet alamazsa yine ikincilikle yetinecek.
Saha avantajını elinde bulunduran mavi-beyazlılar önce pazar günü kazanıp seride durumu 2-1'e getirmeye çalışacak. Bu durumda dördüncü maç 30 Nisan Salı günü yine iç sahada oynanacak. Arkasspor'un seriyi 2-2'ye getirmesi halinde şampiyonun belirleneceği beşinci ve son randevu 3 Mayıs Cuma günü İzmir'de gerçekleşecek. Skor avantajını kaybeden Arkasspor, saha avantajını seyircisinin desteğiyle iyi bir şekilde kullanarak ligdeki 5. şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

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