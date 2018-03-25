Arkasspor, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi



Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Efeler Ligi'nde yarı final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı evinde de aynı skorla dize getirerek rakibini saf dışı bırakan ve adını finale yazdıran Arkasspor, gelecek sezon da CEV Şampiyonlar Ligi'nde direkt yer almayı garantiledi.

İzmir ekibi finalde oynayacağı müsabakalar sonrası şampiyonluğu kaybetse bile sezonu ikinci sırada bitirerek 2018-19 sezonunda ülkemizi yine Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Mavi-beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupalarının en üst kademesinde üst üste 4'üncü, toplamda 8'inci kez mücadele edecek.

Normal sezonu 2'nci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise Galatasaray'ı eleyen Arkasspor finalde Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin tur atlayanıyla kupa mücadelesi verecek. Efeler Ligi'nde 31 Mart- 30 Nisan arasında yapılacak finalde 3 galibiyet elde edecek takım şampiyonluğunu ilan edecek. İlk 2 maç normal sezonu alt sırada bitiren, sonraki karşılaşmalar üst sırada yer alan takımın sahasında oynanacak. Daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan basın sözcüsü Uğur Özden, "Hedefimiz kupayı 5'nci kez İzmir'e getirmek" dedi.

ADİS ESKİ TAKIMINI YIKTI

Arkasspor'un sezon başında Galatasaray HDI Sigorta'dan transfer ettiği Adis Lagumdzija, yarı finaldeki performansıyla eski takımının ipini çeken isim oldu.

Türk statüsünde oynayan 19 yaşındaki Boşnak asıllı pasör çaprazı, deplasmandaki ilk randevuda 23 sayıyla, dün İzmir'de oynanan rövanş mücadelesinde ise 21 sayıyla iki karşılaşmanın da en skorer ismi oldu. Kübalı pasör çaprazı Sanchez'in apandisit ameliyatı olmasının ardından forma şansı bulmaya başlayan genç voleybolcu kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

