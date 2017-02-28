Arkasspor Rusya'da terliyor

Saint Petersburg Kazan Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı Smart Spor 2 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Stefano Cesare (İtalya) ve Katarzyna Sokol (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.
Grupta 2'nci sırada yer alan Arkasspor, 5'te 5 yaparak zirvede yer alan rakibine prestij niteliği taşıyacak karşılaşmada ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Arkasspor gruptaki tek yenilgisini Zenit Kazan önünde İzmir'de 3-0'lık skorla almıştı.
Mavi beyazlılarda annesinin rahatsızlığı nedeniyle Küba'ya giden pasör çaprazı Sanchez bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.