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Arkasspor Rusya'da terliyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde evinde Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i 3-2 yenerek 12'li Play-Off'a kalmayı garantileyen Arkasspor, yarın C Grubu'ndaki son maçında Rusya'da lider Zenit Kazan'la karşılaşacak. Saint Petersburg Kazan Spor Salonu'nda...

Arkasspor Rusya'da terliyor
CEV Şampiyonlar Ligi'nde evinde Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i 3-2 yenerek 12'li Play-Off'a kalmayı garantileyen Arkasspor, yarın C Grubu'ndaki son maçında Rusya'da lider Zenit Kazan'la karşılaşacak.
Saint Petersburg Kazan Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı Smart Spor 2 naklen yayınlayacak. Mücadeleyi Stefano Cesare (İtalya) ve Katarzyna Sokol (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.
Grupta 2'nci sırada yer alan Arkasspor, 5'te 5 yaparak zirvede yer alan rakibine prestij niteliği taşıyacak karşılaşmada ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Arkasspor gruptaki tek yenilgisini Zenit Kazan önünde İzmir'de 3-0'lık skorla almıştı.
Mavi beyazlılarda annesinin rahatsızlığı nedeniyle Küba'ya giden pasör çaprazı Sanchez bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Basın Sözcüsü Uğur Özden, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

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