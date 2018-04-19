Arkasspor, Radke ve Taht'ı kadrosuna kattı

İZMİR, ()

Voleybol Efeler Ligi'nde sezonu ikinci sırada tamamlayıp CEV Şampiyonlar Ligi vizesini alan Arkasspor, geçen hafta anlaştığı Jeopark Kula Belediyespor'dan Brezilyalı pasör Murilo Radke'nin yanı sıra Estonya Milli Takım oyuncusu smaçör Robert Taht'ı kadrosuna kattı. Kula ekibinde geçen sezon üstün bir performans sergileyen 29 yaşında ve 1.98 boyundaki Radke, 2016-17 yılında ülkesinde Montes Claros formasını giydi. Brezilyalı oyuncu, 2015-16 sezonunda Polonya'nın Luczniczka Bydgoszcz, 2014-15 sezonunda ise Karadağ'ın Budva Rivejra takımında görev aldı. 2013 yılında Pan Amerika Oyunları'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Radke, 2015'te ise 2. olan kadroda oynadı.

Estonyalı 24 yaşında ve 1.92 boyundaki Taht, 2012-2015 yılları arasında ülkesinde Bigbank Tartu takımında görev aldı. Buradaki performansıyla dikkatleri toplayan oyuncu, 2015-2018 yıllarında ise Polonya'nın Cuprum Lubin takımında başarılı bir performans sergiledi. Taht, 2011 yılında Estonya'da yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. 2014'te Estonya'da şampiyonluk yaşayıp Estonya Kupası'nı kaldıran Taht, 2015'te Baltık Ligi MVP'si seçildi. 2016-17 sezonunda Estonya'da yılın oyuncusu olan smaçör, 2016 European Legaue'de en iyi manşetçi ve MVP ödülünü aldı. Taht, kariyerini 2017 yılında Estonya Milli Takımı'nda Dünya Ligi Şampiyonluğu ile taçlandırdı.

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